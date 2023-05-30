За апрель в России более чем в три раза выросли объемы выдачи ипотеки

За апрель в России более чем в три раза выросли объемы выдачи ипотеки

2023-05-30 20:34:53

2023-05-30 20:34:53

2023-05-30 20:34:53

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