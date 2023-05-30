За апрель в России более чем в три раза выросли объемы выдачи ипотеки
ЦБ РФ: выдача ипотеки в России в апреле выросла более чем в три раза. Показатель составил 153,3 тыс. кредитований. Эксперты: значительный рост объясняется существенным спадом активности, передает телеканал «Известия». Выдачи ипотечных кредитов по договорам долевого участия сократились на 8,2%, до 41,6 тыс. Доля ипотеки в объеме всех рублевых кредитов физических лиц выросла до 28,2%.
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