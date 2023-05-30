Собянин пообещал помощь москвичам, чьи квартиры пострадали при атаке БПЛА

Мобильные бригады продолжают обходить москвичей, чьи квартиры пострадали при атаке беспилотников утром 30 мая, вся необходимая помощь им будет оказана. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

«Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома. <...> Социальные службы города остаются на связи с людьми», — написал он в своем Telegram-канале.

Также градоначальник отметил, что сразу после инцидента сотрудники городских медицинских организаций были переведены на усиленный режим работы, однако их услуги не потребовались, вся помощь была оказана на месте.

Дроны атаковали несколько зданий в Москве и Подмосковье утром 30 мая, в нескольких домах произошли незначительные разрушения. Никто из жильцов серьезно не пострадал.

Минобороны РФ заявило, что всего было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. В Подмосковье средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили три из них, еще пять сбил зенитный комплекс «Панцирь-С». Глава ведомства Сергей Шойгу доложил, что целью атак были объекты гражданской инфраструктуры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Глава государства отметил, что система ПВО сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.