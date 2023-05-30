Гладков: обстреляли белгородский пункт временного размещения отселенных жителей
- Новости
- Происшествия
- Гладков: обстреляли белгородский пункт временного размещения отселенных жителей
Украинские войска обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа, есть погибшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского округа, погибли и ранены люди», — написал он в своем Telegram-канале 30 мая.
Губернатор также отметил, что выехал на место происшествия, подробности будут позже.
Шебекинский округ подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ, вследствие этого часть жителей была отселена в пункты временного размещения.
Накануне Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны боевиков ВСУ села Графовка Белгородской области погиб мужчина. Он добавил, что в десяти частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, украинские боевики обстреливали населенные пункты Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.
Ранее, 28 мая, власти Белгородской области решили из-за украинских обстрелов с 29 мая завершить учебный год во всех семи приграничных муниципалитетах региона. В этом списке Белгород, Яковлевский и Новооскольский городские округа.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.