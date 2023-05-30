Белый дом заявил об осведомленности об атаках беспилотников на Москву

В Белом доме заявили, что знают о сообщениях, которые касаются атаки беспилотников на Москву. Об этом 30 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома, имя которого не называется.

«Мы видели новости и до сих пор собираем информацию о том, что произошло. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — цитируют заявление журналисты.

Издание со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома сообщает, что Вашингтон сосредоточился на предоставлении Украине вооружения.

Утром 30 мая дроны атаковали несколько зданий в Москве и Подмосковье. Минобороны РФ заявило, что всего было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. В Подмосковье средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили три из них, еще пять сбил зенитный комплекс «Панцирь-С». Глава ведомства Сергей Шойгу доложил, что целью атак были объекты гражданской инфраструктуры.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в нескольких домах произошли незначительные разрушения. Никто из жильцов серьезно не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Путин отметил, что система ПВО сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.

При этом 29 мая начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов угрожал России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.