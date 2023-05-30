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Медведев проиграл 172-й ракетке мира из Бразилии и покинул «Ролан Гарос»

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Первая ракетка России Даниил Медведев завершил борьбу в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос»), проиграв сопернику из Бразилии Тиаго Зайбота-Вилду, который занимает всего лишь 172-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Как сообщает 30 мая «Спорт-Экспресс», вылет с турнира Медведева стал сенсацией.

Встреча с 23-летним бразильцем, который впервые пробился во второй круг турнира Большого шлема и дебютировал в основной сетке «Ролан Гаррос», завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 4 часа 15 минут.

В ходе игры Медведев сделал 14 подач навылет (эйсов) и 15 двойных ошибок. Также он реализовал семь брейк-поинтов из 13. У бразильца — два эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-поинтов из 19.

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Ранее в этот день стало известно, что теннисистка из России Мирра Андреева в первом круге «Ролан Гаррос» победила американку Элисон Риске со счетом 6:2, 6:1. Во втором круге Андреева встретится с победительницей матча между украинской теннисисткой Ангелиной Калининой и француженкой Диан Парри.

До этого, 28 мая, российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв американку Кэти Волынец. Итоговый счет составил 6:0, 6:1. Игра шла 1 час 8 минут.

В тот же день теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. Он обыграл француза Констана Лестьенна. Итоговый счет составил 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3 в пользу Хачанова. Матч длился 3 часа 36 минут.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 28 мая по 11 июня. В турнире принимают участие первая ракетка мира (среди женщин) и действующая чемпионка Ига Швентек. Помимо выбывшего Медведева, в основной сетке представлены еще трое россиян: Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко.

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