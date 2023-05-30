Эксперт по питанию назвала аналоги фастфуду в поездке

Для перекуса в дороге можно прихватить с собой здоровую еду, а не фастфуд и чипсы, заявила 30 мая «Газете.Ru» нутрициолог, внешний консультант сервиса Пакет от Х5 Елена Свиридова. Она порекомендовала взять с собой фрукты — бананы, яблоки, груши и цитрусовые — либо палочки из моркови и сельдерея, к которым можно взять хумус.

Хорошей заменой фастфуду врач назвала орехи и сухофрукты.

«Миндаль, грецкий орех, фундук и курага — источники белка, здоровых жиров и клетчатки. Они удовлетворяют чувство голода, исключают перекусы нежелательными продуктами, как хот-дог или бургер», — подчеркнула Свиридова.

Доктор добавила, что не стоит игнорировать и белковые продукты, к которым относятся творог, вареные яйца, вареная курица, индейка. Альтернатива бутерброду — хлебцы или крекеры с начинкой, отметила собеседница газеты.

«Они содержат больше клетчатки и меньше сахара, что позволяет вам снизить чувство голода и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Смажьте хлебцы творожным сыром, добавьте ломтик слабосоленой рыбы, огурец, зелень, французские травы», — посоветовала нутрициолог.

Как сказала эксперт по питанию, здоровым перекусом станет также сэндвич, но готовить его надо на ржаном хлебе с начинкой из авокадо, сыра, мяса и овощей. Помимо этого, взять с собой в путь можно темный шоколад.

«Если любите пить кофе в дороге, небольшая порция горького шоколада отлично дополнит эту комбинацию. Он богат антиоксидантами, станет хорошим источником энергии и заменит сладкое», — высказалась Свиридова.

Ранее в этот день врач-эндокринолог и диетолог Анна Кривошеева предупредила, что перед поездкой на автомобиле не стоит употреблять приготовленную во фритюре пищу, жирные, острые блюда и соусы, потому что возможно появление сонливости как реакции организма после переваривания такой тяжелой еды.