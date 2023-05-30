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Делегация Алжира примет участие в ПМЭФ-2023

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Алжирской Народной Демократической Республики в Российской Федерации Смаилом Бенамарой.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения российско-алжирского взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализацию совместных инфраструктурных проектов, укрепление сотрудничества в области образования и культуры, а также участие Алжира в крупных международных проектах: Петербургском международном экономическом форуме и Экономическом и гуманитарном форуме Россия – Африка, который состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге. Кроме того, Россия и Алжир тесно взаимодействуют в рамках ОПЕК+ и Форума стран — экспортеров газа.

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков подчеркнул, что между странами отмечается укрепление разностороннего стратегического сотрудничества: «В прошлом году мы отмечали 60-летие установления дипломатических отношений и можем смело говорить, что узы дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами прошли испытание временем, Алжирская Народная Демократическая Республика — наш надежный и проверенный партнер. Уверен, что предстоящее участие делегации Алжира в ПМЭФ позволит еще больше укрепить российско-алжирское сотрудничество во всех отраслях».

Одна из основных задач — увеличение и диверсификация торгового оборота между странами. На протяжении многих лет Алжир входит в число ведущих торговых партнеров России в Африке. По итогам 2022 года Алжир занимает 3-е место по объему товарооборота с Россией среди стран Африки, но потенциал нашего торгово-экономического взаимодействия далеко не исчерпан.

«Для нас важно, что российская сторона также придает большое значение участию нашей делегации в форуме и готова работать над дальнейшим развитием отношений России и Алжира. Мы со своей стороны приложим все усилия для акселерации взаимовыгодных проектов», — подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Алжирской Народной Демократической Республики в Российской Федерации Смаил Бенамара.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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