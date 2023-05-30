США потребовали вывести косовскую полицию с севера Косово и Метохии, заявил журналистам американский посол в Косово Джеффри Ховеньер 30 мая.

По его словам, Соединенные Штаты считают присутствие косовской полиции в зданиях, «в которые они ворвались», очень провокационным. Исходя из этого американская сторона потребовала у правительства в Приштине вывести полицию из этих трех муниципальных зданий.

Ховеньер также отметил, что США потеряли энтузиазм по продвижению Косово на евро-атлантическом пути из-за эскалации конфликта на севере края, приводит его слова издание Kosovo Online. Кроме того, он сообщил, что Приштина не согласовывала со Штатами действия по захвату административных зданий на севере Косово.

Накануне после встречи с президентом Косово Вьосой Османи Ховеньер отмечал, что ситуация в регионе вызывает у Вашингтона «глубокую тревогу».

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косово и Метохии обострилась 26 мая после того, как Приштина попыталась ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Выборы прошли в конце апреля и были признаны состоявшимися, несмотря на то что сербы их массово проигнорировали, а явка на голосовании не достигла 4%.

Спецназ косовоалбанской полиции 26 мая силой занял здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям с сербами. В тот день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие.

Позднее, 29 мая, сербы выступили за отвод косовской полиции и отзыв косовоалбанских мэров. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово (KFOR). В ходе столкновения пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.