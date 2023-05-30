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США потребовали вывести косовскую полицию с севера Косово и Метохии

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Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
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США потребовали вывести косовскую полицию с севера Косово и Метохии, заявил журналистам американский посол в Косово Джеффри Ховеньер 30 мая.

По его словам, Соединенные Штаты считают присутствие косовской полиции в зданиях, «в которые они ворвались», очень провокационным. Исходя из этого американская сторона потребовала у правительства в Приштине вывести полицию из этих трех муниципальных зданий.

Ховеньер также отметил, что США потеряли энтузиазм по продвижению Косово на евро-атлантическом пути из-за эскалации конфликта на севере края, приводит его слова издание Kosovo Online. Кроме того, он сообщил, что Приштина не согласовывала со Штатами действия по захвату административных зданий на севере Косово.

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Накануне после встречи с президентом Косово Вьосой Османи Ховеньер отмечал, что ситуация в регионе вызывает у Вашингтона «глубокую тревогу».

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косово и Метохии обострилась 26 мая после того, как Приштина попыталась ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Выборы прошли в конце апреля и были признаны состоявшимися, несмотря на то что сербы их массово проигнорировали, а явка на голосовании не достигла 4%.

Спецназ косовоалбанской полиции 26 мая силой занял здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям с сербами. В тот день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие.

Позднее, 29 мая, сербы выступили за отвод косовской полиции и отзыв косовоалбанских мэров. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово (KFOR). В ходе столкновения пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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