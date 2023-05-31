Слабеть не вредно

В начале мая рубль продемонстрировал некоторое укрепление до ранее привычных отметок в 77 за доллар, но затем начал ослабевать. И это несмотря на относительную стабильность цен на Brent, которая продолжала торговаться около $80 за баррель.

За последний месяц цены на российскую экспортную нефть значительно повысились благодаря сокращению дисконта Urals по отношению к Brent. Скидка к американскому сорту упала до $25, тогда как зимой она достигала отметки $35 и выше.

Несмотря на установление рекордных показателей российских нефтяных компаний по экспорту, приток валютной выручки в последние месяцы сокращался. В апреле, по последним данным, крупнейшие экспортеры продали на бирже $7 млрд, что на 40% меньше, чем в марте, и на 54% ниже показателей декабря.

В конце мая курс доллара снова превысил ₽81 — впервые с 17-го числа. На это повлияло несколько факторов:

слабые макроэкономические показатели РФ, свидетельствующие о сужении профицита текущего счета и увеличении дефицита федерального бюджета;

увеличение неспекулятивных покупок валюты западными компаниями, покидающими Россию (так, недавно стало известно о сделке по продаже российских активов немецкого автоконцерна Volkswagen на сумму до 125 млн евро);

спрос на валюту со стороны населения, преимущественно на доллар и юань;

меньшая доступность иностранных денег на внутреннем рынке из-за задержек в платежах и изменения структуры выручки (в I квартале 2023 года доля долларов среди поступлений за нефть и нефтепродукты составила лишь только около трети).

Ранее Банк России сообщил, что валютные средства за уже отгруженные товары поступают с задержками из-за санкционных ограничений, что приводит к недостатку денег на рынке. Ожидается, что укрепление курса рубля может произойти ближе к концу месяца, так как экспортные корпорации будут платить налоги.

Летом курс может находиться в расширенном коридоре 77–81 за доллар и 85–90 за евро. Многое будет зависеть от уровня добычи российской нефти и состояния торгового баланса страны.

Важны и потенциальные внешние шоки. Тот факт, что данные по добыче нефти больше не публикуются открыто, приводит к замешательству на рынках. Так, по данным WSJ, Саудовская Аравия выразила недовольство тем, что Россия не в полной мере сократила добычу нефти до обещанного уровня. Чиновники страны призвали «соблюдать согласованные сокращения».

Недопонимание может быть связано с предстоящей встречей ОПЕК+, которая состоится в Вене 4 июня. Организация планирует принять новое решение о производственном плане на вторую половину 2023 года с учетом опасений по поводу замедления мировой экономики и глобального снижения спроса на энергоресурсы.

Касаемо этих внешних факторов, отдельно хотелось бы отметить разрешение вопроса о повышении потолка госдолга в США до $31,4 млрд. Споры между президентом Джо Байденом и «главным республиканцем» в конгрессе Кевином Маккарти продолжались весь май и в итоге закончились компромиссом. Известно, что они договорились «сократить расходы, защищая важнейшие программы» и развивая экономику страны.

При этом было довольно очевидно, что чиновники США не допустят дефолта. Какими бы разными точками зрения не обладали республиканцы и демократы — а в последние годы решения по повышению потолка всегда проходили буквально накануне технического дефолта — им удавалось договориться. Поэтому реакция рынка изначально была слишком активной.

На этом фоне доллар выиграл от спроса на «безопасные убежища», а также от ожиданий того, что ключевая ставка ФРС может находиться на максимумах дольше, чем предполагалось ранее. Экономика до сих пор казалась устойчивой к последствиям агрессивной кампании центрального банка по ужесточению. После решения о повышении потолка госдолга американская валюта, вероятно, отступит от недавних локальных максимумов, однако курс рубля вряд ли сможет укрепиться на соразмерную величину.

В целом, лето может оказаться нестабильным для валют, поэтому стоит ожидать волатильности рубля. Его курс к доллару, вероятно, будет торговаться в широком диапазоне 77–81,5, а к евро — в диапазоне 85–90.

Автор — аналитик ФГ «Финам»

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