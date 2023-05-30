В регионах России открылись первые филиалы фонда «Защитники Отечества»

В регионах России во вторник, 30 мая, прошли открытия первых филиалов фонда «Защитники Отечества». На мероприятиях выступили главы субъектов РФ, руководители филиалов, ветераны и участники спецоперации.

В частности, филиалы фонда открылись на Дальнем Востоке России — в Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, в Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, в Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия), в Чукотском автономном округе.

Кроме того, открытия филиалов проводились в Нижегородской и Саратовской областях, в Пермском крае, в Республике Коми, в Вологодской, Мурманской и Псковской области. На Северном Кавказе открытия прошли в Республике Дагестан и Чечне. В Сибири мероприятия проводились в Новосибирской и Иркутской области, а также в Алтайском крае.

На Урале теперь филиалы фонда есть в Курганской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Кроме того, филиалы представлены в Москве, Курской, Ивановской, Липецкой, Тамбовской областях и в Краснодарском крае.

В других районах страны церемонии открытия филиалов фонда пройдут 31 мая. С 1 июня они официально начнут работать.

Председатель фонда Анна Цивилева рассказала, что для каждого региона была разработана инфраструктура и сформирована «неравнодушная команда».

«Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов», — подчеркнула она.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции по защите Донбасса и семей погибших бойцов 3 апреля. Его учредителем является правительство РФ. Основными целями фонда стало персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки и льгот, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение. Кроме того, фонд будет помогать в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Россия 24 февраля 2022-го начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.