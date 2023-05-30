Власти Турции заявили об отсутствии планов по продаже компании Botas

Информация о планах по продаже компании Botas не соответствует действительности. Об этом 30 мая говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Twitter.

«Заявление о том, что Botas, Turkish Airlines и State Railways будут проданы, не соответствует действительности. Указанные организации не продаются какой-либо стране или компании», — сказано в сообщении.

О продаже компаний сообщило турецкое информационное агентство Anka в Twitter со ссылкой на председателя Партии победы Умита Оздага.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез 6 января сообщил, что компания Botas продолжает переговоры с Россией по вопросу отсрочки оплаты за природный газ.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 мая подтвердил намерение создать газовый хаб на территории страны.

Президент РФ Владимир Путин 28 мая в поздравлении своего турецкого коллеги с переизбранием заявил, что Москва придает большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба.