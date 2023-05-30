Экс-футболиста «Спартака» Гаврилова госпитализировали с инсультом
Чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов находится в реанимации после инсульта.
Об этом во вторник, 30 мая, сообщил ТАСС сын футболиста Василий Гаврилов.
«Пока информации никакой нет, инсульт. Надеемся, что всё будет нормально», — сказал он.
Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В разные годы он выступал за московские «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и другие клубы. Ему в этом году исполнилось 70 лет.