Девять человек пострадали при наезде машины на людей в Германии
Автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада в городе Хемниц в Германии, пострадали девять человек, семеро из них дети. Об этом во вторник, 30 мая, сообщила пресс-служба местной полиции.
За рулем сидел 83-летний мужчина. Сначала машина врезалась в бордюр, после чего водитель потерял управление и выехал на тротуар, где находились дети.
«Семеро детей получили ранения: двое (девочка 4 лет и мальчик 5 лет) — тяжелые, и пятеро (девочка 3 лет, мальчик 5 лет, две девочки 6 лет, мальчик 6 лет) — легкие», — уточнили в правоохранительных органах.
Помимо этого, легкие ранения получили две воспитательницы 34 и 40 лет.
По факту инцидента проводится расследование. Пока следователи полагают, что наезд не был умышленным.
Ранее, 9 мая, сообщалось, что минимум 35 человек пострадали в ходе аварии с участием рейсового автобуса и грузовиков на востоке Германии, из них шестеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным сведениям, один из грузовиков попытался сменить полосу движения и не справился с управлением.