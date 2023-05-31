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В ГД предложили поправки о гуманном отношении к животным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили поправки к законопроекту об ответственном обращении с животными, направленные на недопущение жестокого обращения с ними без владельцев и гуманного к ним отношения, с копией документа ознакомились «Известия».

В частности, предлагается возвращать потерявшихся животных владельцам, запрещать отлов ранее стерилизованных собак, вести учет животных без владельцев и др.

«Наша фракция не поддержала в первом чтении законопроект, дающий право субъектам самим решать судьбу бездомных животных, в том числе с возможностью их ликвидации», — сказал один из авторов поправок — депутат Госдумы Александр Аксененко.

По его словам, когда эту инициативу преподносят с заботой о безопасности детей, то стоит все же посмотреть на статистику. Согласно ей, чаще нападают как раз животные, у которых есть хозяева.

«Вот, пожалуйста, свежий пример из Новосибирской области. Ротвейлер покусал двух девочек. У собаки есть хозяин», — сказал депутат.

Парламентарий добавил, что владелец пса извинился.

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«То есть, если мы говорим о безопасности, то не в том направлении напираем, не в том месте ужесточаем. И если мы хотим сформировать культуру гуманного отношения к животным, в том числе домашним, то не лучший путь выбран думским большинством. Вот сейчас начался сезон дач, и хозяева начнут брать на лето животных, а потом уезжать в город и этих животных там оставлять. О масштабах проблемы говорит появившаяся на дорогах Московской области социальная реклама с призывом не бросать животных на даче», — сказал он.

По словам Аксененко, поэтому якобы «потерявшихся» животных надо не только в обязательном порядке возвращать хозяевам, но и наказывать хозяев, если выявлено, что хозяин «потерял» питомца намеренно, и, следовательно, не разыскивал. Поэтому ко второму чтению депутаты предлагают отменить право субъектов не возвращать потерявшихся животных владельцам. Также предлагается не давать субъектам право отлавливать уже стерилизованных бездомных животных, содержать их вне приютов и фактически уничтожать, подчеркнул парламентарий.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть поправки к закону из КоАП, связанные с наказанием за укусы собак. В частности, состоится обсуждение статьи 8.52 об ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных. Ко второму чтению статью дополнили нормой, предусматривающей наказание для хозяев, чьи животные укусили человека или нанесли другие незначительные повреждения.

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