Чавушоглу и Блинкен обсудили вступление Швеции в НАТО и зерновую сделку
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели во вторник, 30 мая, телефонные переговоры. Они обсудили вступление Швеции в НАТО и зерновую сделку.
Госсекретарь Блинкен передал поздравления в связи с переизбранием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. С министром Чавушоглу они обсудили подготовку к предстоящему заседанию стратегического механизма, сотрудничество в оборонной промышленности, нападение на «Турецкий дом» в Нью-Йорке, процесс вступления Швеции в НАТО и стамбульское соглашение по зерну, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.
Президент Турции Реджеп Эрдоган во вторник, 30 мая, подтвердил, что во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным были определены дальнейшие усилия по обеспечению нуждающихся стран продовольствием. Продовольствие отправят в нуждающиеся страны через зерновой коридор.
29 мая американский президент Джо Байден заявил журналистам, что в ходе телефонного разговора с президентом Турции Эрдоганом обсудил проблему вступления Швеции в НАТО. Но добавил, что подробнее они обсудят вопрос позднее.
Ранее, 7 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса в Вильнюсе. Помимо этого он заявил, что Турция имеет законные личные интересы, которые путем обсуждения уже привели к успешному присоединению Финляндии 4 апреля.