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Объявлены цены на гибридный кроссовер Skywell HT-i

Цены на гибридный кроссовер Skywell HT-i будут начинаться от 3 990 000 рублей
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Фото: Skywell
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Бренд Skywell, принадлежащий китайскому производителю BYD, объявил цены на гибрид HT-i, сообщает 30 мая пресс-служба компании.

Автомобиль будет поставляться в трех комплектациях: Comfort, Premium и Luxury.

В версии Comfort гибрид получит такие опции, как 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодную оптику, датчики света и дождя, электропривод двери багажника, панорамную крышу, климат-контроль и обогрев передних сидений, две подушки безопасности, камеру заднего вида с динамической разметкой, передние и задние парктроники, а также системы контроля усталости водителя и динамической стабилизации. Цены на Skywell HT-i в комплектации Comfort начинаются от 3 990 000 рублей.

Гибрид в исполнении Premium может предложить покупателю 19-дюймовые легкосплавные двухцветные колесные диски, адаптивный круиз-контроль, систему помощи удержания в полосе, контроль дорожных знаков и слепых зон, четыре камеры панорамного обзора, систему автоматической парковки, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, тонировку задних стекол, шесть подушек безопасности, подсветку салона на 128 цветов, беспроводную зарядку мобильных устройств, предусмотрено также три USB-разъема. Цены на Skywell HT-i в версии Comfort начинаются от 4 450 000 рублей.

Топовая версия Luxury может похвастать увеличенной до 32,8 кВтч батареей (запас хода: 145 км), светодиодной оптикой с лазерными фарами дальнего света, разъемом быстрой зарядки GB, а также режим разрядки V2L ― для подключения электроприборов. Кроме того, гибридный кроссовер в комплектации Luxury оснащен аудиосистемой Skyworth Movie system с девятью динамиками, в то числе с сабвуфером. Цены на Skywell HT-i в максимальной комплектации Luxury начинаются от 4 790 000 рублей.

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Китайский производитель FAW 30 мая объявил цены на среднеразмерный кроссовер T99 в России, который поступит в продажу уже в июне. Автомобиль будет продаваться в двух комплектациях: Exclusive и Luxury. Цены на новинку начинаются от 2 млн 950 тыс. и 3 млн 40 тыс. рублей соответственно.

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