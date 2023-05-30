Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 15
Число пострадавших при обрушении трибуны на территории гребного канала в Ростове-на-Дону возросло до 15 человек. Об этом сообщил 30 мая губернатор региона Василий Голубев.
«На данный момент точно известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти взрослых и 10 детях. К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей — в крайне тяжелом состоянии», — указал глава региона в Telegram-канале.
Он также добавил, что всем, получившим травмы, оказывается необходимая медицинская помощь.
Сообщение об обрушении трибуны на улице Пойменной поступило в МЧС РФ в 16:25 ранее в этот день. Известно, что группа с детьми пряталась от дождя под навесом, где у них проходили соревнования. Трибуны не выдержали сильного ветра и перевернулись.
Изначально было известно о 10 пострадавших. Дети госпитализированы, их состояние оценивают как удовлетворительное. Женщина, которая сопровождала группу, получила серьезные травмы и скончалась в машине скорой помощи.
Ранее, 29 мая, в Курганинском районе Краснодарского края произошло частичное разрушение обводного канала, из-за чего вода реки Лабы зашла в город и подтопила придомовые территории.