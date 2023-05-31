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Голикова рассказала о фонде «Защитники Отечества»

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Фото: РИА Новости
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Отделения фонда «Защитники Отечества» заработают с 1 июня по всей России. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о его создании в апреле. Кроме военнослужащих, которые возвращаются из зоны боевых действий, новый фонд будет оказывать поддержку семьям погибших воинов.

Заместитель председателя правительства России, член наблюдательного совета фонда Татьяна Голикова рассказала в интервью сайту aif.ru в среду, 31 мая, что предстоит большая и ответственная совместная работа.

«Такая организация, оказывающая помощь ветеранам сразу на всех уровнях, в России появилась впервые. Главное, чтобы в сложных жизненных ситуациях люди не считали себя оставленными один на один с проблемой. Мы всемерно должны оказывать им помощь и поддержку», — сказала она.

Она отметила, что создаваемая инфраструктура охватывает все уровни публичной власти.

«Это не только федеральная власть и сам фонд с его филиалами и социальными координаторами. Это, конечно, регионы и руководители межведомственных комиссий, которые, как правило, возглавляют заместители губернаторов по социальным вопросам», — отметила вице-премьер.

По словам Голиковой, предстоит выстроить взаимодействие, отработать несколько новых подходов и треков, которые будут применяться в практической работе фонда.

«Можно сказать, сейчас пишется история. От того, насколько правильно будет организована дальнейшая деятельность филиалов, зависят судьбы многих людей. Очень важно, чтобы сотрудники филиалов и социальные координаторы разделяли главные ценности фонда «Защитники Отечества», — заключила она.

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Ранее, 21 февраля, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному посланию, предложил создать специальный государственный фонд помощи семьям участников спецоперации по защите Донбасса и погибших. Этот фонд должен координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, указал президент.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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