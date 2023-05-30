Путин пошутил в ответ на вопрос о том, играет ли он в видеоигры

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 мая, на выставке в центре «Зотов» пошутил в ответ на вопрос главы организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова о том, играет ли он в видеоигры по выходным.

«Я в будние дни играю», — сказал глава государства.

Ранее, 29 апреля, в России запустили часы обратного отсчета за 300 дней до старта первых международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего», которые пройдут в начале следующего года в Казани. Путин в видеообращении к участникам мероприятия отметил уникальность «Игр будущего». Он добавил, что российская инициатива уже привлекла самое пристальное внимание профессионального сообщества, поклонников и киберсоревнований, и классических видов спорта, и видеоигр из многих стран мира.