Двухлетний объем ямочного ремонта дворов выполнят в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске летом 2023 года выполнят двухлетний объем ямочного ремонта дворов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«К сегодняшнему дню все придомовые территории, нуждающиеся в ямочном ремонте, занесены на цифровую карту — это 605 объектов. Более 60 дворов уже привели в порядок», — говорится в сообщении властей.

По словам мэра Сергея Надсадина, работы ведутся с опережением графика, в них задействованы управляющие компании, городские предприятия и волонтеры. Последние помогли нанести на цифровую карту все дворы, нуждающиеся в ремонте, пишет ИА SakhalinMedia.

Дорожный ремонт во дворах Южно-Сахалинска стартовал на несколько недель раньше срока в связи с благоприятной погодой. Сдать все объекты планируется к 1 августа.