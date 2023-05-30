Путин: ПВО при атаке беспилотников на Москву сработала штатно, есть еще над чем работать

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Москве является террористическим актом. Об этом заявил во вторник, 30 мая, президент РФ Владимир Путин.

«Киевский режим выбрал другой путь, путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак террористической деятельности», — сказал он, находясь в центре «Зотов» на Ходынке, куда приехал на встречу с представителями креативной сферы 30 мая.

По словам Путина, российские войска наносят только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава государства также отметил, что система противовоздушной обороны (ПВО) при атаке беспилотников по столице сработала штатно и удовлетворительно, хотя, на его взгляд, есть ряд моментов, над которыми нужно поработать.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Подмосковье были атакованы беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в нескольких домах произошли незначительные разрушения. Никто из жильцов серьезно не пострадал. Нескольким жителям помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что по факту атаки беспилотников в Москве и Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

По данным Минобороны, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

В свою очередь, в Кремле отметили слаженную работу всех служб города. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства оперативно получал информацию. Песков добавил, что речь идет об ответных действиях киевского режима на эффективные удары ВС России по одному из центров принятия решений на Украине.

За день до этого, 29 мая, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Одновременно с Будановым мэр Киева Виталий Кличко также потребовал «кошмарить Москву».