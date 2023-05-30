Лагеря Красноярска примут этим летом 57 тыс. детей

Летние лагеря города Красноярска планируют принять за три месяца 57 тыс. детей. Оздоровительная кампания стартует 1 июня, сообщает городская администрация.

«В каждом учреждении сформирована своя программа на сезон. Она включает мероприятия патриотического характера, в том числе поднятие флага, исполнение гимна страны», — рассказал глава города Владислав Логинов.

По его словам, также обсуждается расширение направлений летнего отдыха. Оно может быть реализовано за счет поездок в города-побратимы, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Почти во всех детских лагерях города организуют четыре смены длительностью 21 день. Каждую организацию перед началом работы проверит спецкомиссия.