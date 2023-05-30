Проезжую часть и тротуары отремонтируют на улице Бутина в Чите
В Чите (Забайкальский край) ремонтируют пешеходную и проезжую части улицы Бутина. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Работы ведутся на отрезке от железнодорожного вокзала до пересечения с улицей Новобульварной. Его протяженность составляет 2,35 км.
Подрядчиком выступает ООО «Стройсервис». Сейчас рабочие укладывают тротуарную плитку на пешеходных дорожках. Также проект предусматривает ремонт проезжей части, парковки и примыканий.
Улицу ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».