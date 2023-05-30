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Эксперты назвали количество проданных Evolute и «Москвичей»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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По состоянию на апрель 2023 года, в России продано 1756 автомобилей российского производства Evolute и «Москвич», сообщает 30 мая маркетинговое агентство НАПИ.

Так, в России реализовано 804 автомобиля всего модельного ряда Evolute. Наибольшим спросом Evolute пользуется в Нижегородской области: здесь продан 201 автомобиль. С минимальным отрывом на втором месте находится Москва ― 200 проданных Evolute. Также в топ-пять регионов вошли такие субъекты, как Республика Татарстан, Московская область и Краснодарский край.

Тем временем «Москвич» продал 756 автомобилей: больше всего владельцев «Москвичей» проживают в Москве ― здесь 345 машин нашли покупателей. На втором месте находится Санкт-Петербург ― 87 проданных автомобилей. Также в пятерку регионов вошли Московская область, Татарстан и Краснодарский край.

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Автозавод «Москвич» впервые оказался в топ-10 российского авторынка по итогам четвертой недели мая, сообщило 29 мая аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Согласно рейтингу, автомобили Lada продолжают удерживать первое место по количеству продаж ― 5234 единицы, на втором ― Chery (1749 автомобилей), на третьем ― Geely (1696 автомобилей), на четвертом ― Haval (1669 автомобилей), на пятом ― EXEED (733 автомобиля). Kia и Hyundai, которые реализовали на прошедшей неделе 714 и 642 автомобиля соответственно, заняли шестую и седьмую строчки рейтинга. Китайский бренд Omoda c проданными 622 автомобилями расположился на восьмом месте, Changan ― на девятом (539 автомобилей). Рейтинг замыкает российский производитель «Москвич» с проданными 522 автомобилями.

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