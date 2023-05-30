Процесс передачи информации о лесных пожарах улучшили на Сахалине

В Сахалинской области улучшили процесс передачи информации о лесных пожарах в специализированные ведомства. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу агентства лесного и охотничьего хозяйства.

Ранее информация о лесных пожарах поступала различным ведомствам и службам спустя 18 минут, теперь же показатель составляет 5 минут.

Оптимизацией процесса занимались сотрудники агентства совместно со специалистами министерства по эффективному управлению регионом. Были задействованы принципы бережливого управления и бережливого производства.

Уточняется, что в рамках реализации проекта была создана система автоматической рассылки по электронной почте и через бот в Telegram. Также система позволяет визуализировать лесной пожар через картографический интерфейс, вести базу данных.

Проект одобрен на заседании проектного комитета в министерстве по эффективному управлению регионом.