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Фонд культурных инициатив за два года запустил более 750 проектов

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Фото: ysia.ru
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Президентский фонд культурных инициатив и «Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» за два года профинансировали более 750 музыкальных проектов. Об этом рассказал 30 мая генеральный директор фонда Роман Карманов.

«Мы вместе с вами даем возможностью огромному количеству различных артистов выйти на сцену. В конечном итоге количество приведет к качеству. Мы уже видим, что за это время появилось много новых имен в разных жанрах», — отметил он.

Выступили в пресс-центре и участники проектов фонда. В частности, финалист прошлогоднего проекта «Академии современной музыки А. Белова и О. Кормухиной» Артем Галанов дал советы начинающим музыкантам.

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«Несмотря на свои эмоции, настроения, желания, нужно садиться и работать. Это важный навык. Еще могу сказать, что нельзя бросаться с первым же текстом, первой же песней вперед. Нужно посидеть, подумать, доработать», — сказал музыкант.

В свою очередь, одна из основательниц академии заслуженная артистка России Ольга Кормухина призвала новое поколение музыкантов обращать внимание не только на текст, но и на музыку. По ее мнению, именно музыкальная составляющая часто является слабым местом начинающих артистов.

«Ни для кого не секрет, что у нас сейчас в основном идет упор на тексты, а к музыке очень мало претензий. А на самом деле это и есть причина того, что большинство креативной публики, способной не слушать, а слышать, они уходят ушами к зарубежному творчеству, так как оно более качественное и интересное», — объяснила эксперт.

По словам Кормухиной, специалисты академии стремятся разработать уникальную методику, которая позволит артистам создавать качественную музыку.

«Важно не просто помочь человеку встать на радио, выступить на фестивале — это всё проще простого. Мы идем на ощупь. Для нас главное — не выпустить ребят, а создать нашу, русскую, основанную на наших традициях школу», — рассказала артистка.

Ранее 30 мая были подведены итоги первого в ДФО форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток». Мероприятие проводилось при поддержке Фонда культурных инициатив. Программу форума посетили более 83 тыс. человек.

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