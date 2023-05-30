Еще 20 станций быстрой зарядки электрокаров установят в Приморье

В Приморском крае в этом году установят еще два десятка станций быстрой зарядки электромобилей. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Уже определены земельные участки по размещению электрозарядных станций, получены все разрешения, в том числе по присоединению оборудования к инженерной инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Объекты установят в Артеме, Владивостоке, Находке и Уссурийске. К 1 августу оборудование поставит в регион ООО «Корпорация ПСС».

По словам главы минэнерго края Андрея Леонтьева, Приморье заинтересовано в развитии сети зарядных станций для электрокаров. В 2024 году край направит свыше 50 млн рублей на установку такого оборудования.

29 мая глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил, что в Горном Алтае пройдут испытания полноприводного электрокара российской разработки E-Neva.