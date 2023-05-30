Более 900 млн рублей направили на ремонт 12 дорог в Забайкалье

В Забайкальском крае на ремонт 12 подъездов к населенным пунктам направили 905 млн рублей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального минстроя.

По словам замглавы ведомства Сергея Кривощекова, в Могочинском районе отремонтируют подъезд к станции Сбега от федеральной дороги Р-297 «Амур» и к поселку Ксеньевка. В Балейском районе — подъезды к селам Новоивановка и Ново-Ивановск, в Нерчинском — участок на подъезде к поселку Нагорный от дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи.

Кроме того, в порядок приведут подъезды к станции Голубичная на участке от поселка Дровяная и восточный подъезд к селу Шехолан в Улетовском районе, подъезды к селу Кадая и станции Урюм в Чернышевском районе.

В Читинском районе отремонтируют подъезд к селу Верх-Нарым, в Калганском и Сретенском — подъезды к селам Калга и Усть-Курлыч. Кроме того, будет обновлен подъезд к ленд-парку «Тужи» недалеко от села Укурик.