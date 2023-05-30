МВД РФ объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Сырского

МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Об этом 30 мая стало известно из базы данных ведомства.

«Сырский Александр Станиславович. Разыскивается по статье УК РФ», — отмечено в базе данных.

Какая статья вменяется военному, не уточняется.

Ранее 30 мая МВД РФ также объявило в розыск главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По какой именно статье, в базе данных ведомства не поясняется.

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