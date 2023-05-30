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Врач рассказала о влиянии ускоренного роста у детей на заболевания сердца

Врач Перова: ускоренный рост у детей может привести к болям в сердце, обморокам и другим проблемам
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Заболевания сердечно-сосудистой системы зачастую наблюдаются у взрослых людей после 40 лет. Но такие проблемы встречаются и у детей, в частности, на фоне ускоренного роста. О том, как это влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, а также на какие симптомы родителям следует обратить внимание, «Известиям» 30 мая рассказала врач-педиатр «ИНВИТРО-ЮГ» Алена Перова.

Как объяснила врач, на фоне ускоренного роста могут усугубиться уже имеющиеся физические особенности у детей: нарушение сердцебиения, давления, расстройства сна. Кроме того, в период активного роста зачастую наблюдается отставание объема сердца в соотношении с объемом тела.

«В этот период также возможны нарушения работы сердечно-сосудистой системы. Чаще всего в виде нарушения сердечного ритма, головокружения и т.д. Для диагностики состояния здоровья в данном случае рекомендуется обратиться к врачу для полноценного исследования организма», — добавила Перова.

При ускоренном росте тела и отстающем росте сердца, как рассказала врач, возможны нарушения сердечного ритма, функциональные шумы, артериальная гипо- или гипертензия. Кроме того, наблюдаются жалобы на сердцебиение, одышку, слабость, быструю утомляемость, боли в области сердца, обморочные состояния и др. Эти нарушения, как правило, исчезают к концу полового созревания, но в ряде случаев они являются основой развития таких заболеваний, как нейроциркуляторная дистония (астения) и гипертоническая болезнь.

«Для диагностики состояния здоровья в данном случае рекомендуется обратиться к врачу для полноценного исследования организма.
В качестве профилактики подобных состояний обратите внимание на образ жизни ребенка: нормально ли он питается? Не слишком ли много стресса в его жизни? Достаточно ли спит? Достаточно ли активный образ жизни он ведет? Все эти аспекты также могут влиять на состояние организма ребенка или подростка», — добавила Перова.

Ускоренный рост — это не единственная возможная причина заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей. В группе риска, по ее словам, также подростки, которые имеют врожденные патологии сердечно-сосудистой системы, а также заболевания эндокринной и нервной системы.

Как отметила педиатр, родителям следует насторожиться, если у ребенка замечены следующие симптомы: посинение носогубного треугольника и области вокруг глаз; частая одышка; постоянно холодные ладони и стопы; регулярно пониженная температура тела — гипотермия; обмороки, потеря сознания. Стоит также обратить усиленное внимание и на жалобы на боли в области сердца и/или лопатки, в левой руке, а также повышенную усталость после умеренных физических нагрузок.

«При сочетании жалоб на учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, чувство нехватки воздуха, одышку, сочетающиеся со слабостью, бледностью, тошнотой, потеря сознания, повышенное или резко пониженное артериальное давление — это повод для немедленного вызова скорой помощи», — подчеркнула Перова.

В заключение она отметила, что при возникновении каких-либо симптомов нарушения в работе сердца необходимо обязательно проконсультироваться с педиатром, который определит необходимость в дальнейших методах обследования и консультации узких специалистов. Самостоятельно помочь ребенку, по ее словам, можно, наладив его образ жизни.

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24 мая врач-педиатр, психолог и психосоматолог Екатерина Тур рассказала, что постоянные заболевания могут быть связаны с психосоматикой, которая чаще всего основана на тревоге, стрессе и эмоциональном перенапряжении из-за нарушенной безопасности дома или негативного детского опыта.

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