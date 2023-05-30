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Посол РФ указал на попытки «майданного переворота» в Белграде

Посол РФ заявил, что в Белграде наблюдаются попытки «майданного переворота»
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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Обострение в Косово и Метохии и протесты оппозиции в Центральной Сербии служат для давления на лидера страны Александра Вучича из-за независимой политики по РФ и Косово, а также для замены нынешних сербских властей на послушных Западу, отмечаются признаки «майданного переворота» для смены нынешней власти. Об этом 30 мая заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко.

По словам дипломата, антибелградские силы действуют сразу на два фронта.

«Это ситуация в Косово, которую мы сейчас обсуждаем и попытки «майданного переворота» в Белграде. Идет наступление на власть в Белграде, на президента Вучича, причина совершенно очевидная — это его самостоятельная линия, борьба за сохранение независимости и суверенитета, что просто бесит Вашингтон и Брюссель», — сказал он журналистам.

Вторым фронтом он назвал позицию Вучича, который отверг ряд предложений США и Евросоюза (ЕС) по урегулированию ситуации в Косово.

«Было прямо и честно сказано, что они выполняться не будут, это те положения, которые предполагают признание Косово де-факто», — продолжил Боцан-Харченко.

Происходящее демонстрирует усилия Запада с использованием оппозиции в Белграде и «косовских марионеток с целью ослабления Белграда и подрыва авторитета и позиции Вучича и смены режима, замены нынешней власти на податливую и угодную Западу».

Он обратил внимание на то, что международные силы под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR) открыто встали на сторону косовской полиции и спецназа. Фактически они стали фактором эскалации, заключил российский посол.

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Утром во вторник Вучич принял в Белграде Боцана-Харченко и рассказал ему о ситуации в Косово. Он также поблагодарил Россию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. Встреча с российским послом прошла за закрытыми дверями.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Выборы прошли в конце апреля и были признаны состоявшимися, несмотря на то что сербы их массово проигнорировали, а явка на голосовании не достигла 4%.

Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям с сербами. В тот же день Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие.

Тогда же сербы потребовали отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово KFOR. В ходе столкновения пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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