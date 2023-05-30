Американский журналист-расследователь Сеймур Херш назвал полной чушью версию о том, что РФ могла быть причастна к подрыву «Северных потоков». Об этом 30 мая он сообщил швейцарской немецкоязычной ежедневной газете Neue Zürcher Zeitung.

«Допустим, русские хотят уничтожить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, несколько дней изучают местность и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение — они хотели сказать всему миру: «Это были мы!» Полная чушь», — заявил Херш журналистам.

Херш подчеркнул, что взрыв на газопроводах организовали США, однако правительству Соединенных Штатов Америки никто не задает вопросов об этом.

8 февраля в своем расследовании Херш пришел к выводу, что взрывы на газопроводах «‎Северный поток»‎ и «‎Северный поток – 2‎» 26 сентября 2022 года осуществили США при поддержке Норвегии. По его данным, американцы и норвежцы провели акцию под прикрытием учений НАТО Baltops. В связи с этим западные СМИ вскоре начали публиковать статьи, в которых якобы выявили нового виновника — яхту «Андромеда», которая, возможно, управлялась украинцами.

Херш также 5 апреля заявил, что у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США всегда есть прикрытие для своих тайных операций, которое снимает подозрения. По его словам, Соединенные Штаты намеренно распространяли фейки через СМИ о причастности к взрывам украинской яхты «Андромеда», чтобы отвести подозрения от администрации Джо Байдена.

Херш 10 апреля заявил в интервью журналу Tichys Einblick, что Вашингтон намеревался шантажировать Москву подрывом «Северных потоков», чтобы помешать России начать спецоперацию на Украине. По его словам, американские власти хотели найти что-то «необычное», что президент США Джо Байден мог бы использовать в качестве угрозы, чтобы убедить Россию не начинать спецоперацию на Украине.

Журнал Der Spiegel 26 мая сообщал, что у следователей в Германии появляется всё больше данных, указывающих на причастность Украины к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Журналисты сообщали, что немецкие следователи считают, что для осуществления диверсий на российских газопроводах применялось взрывчатое вещество октоген, которое было доставлено на яхте «Андромеда».

Расследование подрывов, которое ведет Германия, до сих пор не определило виновников инцидента. 22 мая глава Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каль заявил, что на данный момент ни одна спецслужба не может однозначно назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее российский президент Владимир Путин назвал аварии актом международного терроризма.