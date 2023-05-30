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Депутат Лерос: суд на Украине постановил открыть против Зеленского дело о госизмене

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Шевченковский суд на Украине обязал Госбюро расследований возбудить уголовное дело об измене президента страны Владимира Зеленского. Об этом 30 мая сообщил в Telegram-канале депутат украинского парламента Гео Лерос.

«Напомню, карманное ГБР отказалось расследовать государственную измену Зеленского при назначении им агентов ФСБ на ключевые должности в СБУ», — написал он.

По его словам, ГБР обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное разбирательство. Кроме того, фигурантами дела должны выступать глава президентского офиса Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, экс-председатель СБУ Иван Баканов, а также бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко.

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Однако доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в беседе с «Известиями» усомнился в том, что уголовное дело действительно будет возбуждено. Он назвал публикацию попыткой Лероса пропиариться.

Кроме того, эксперт предположил, что подобный ход может грозить парламентарию негативными последствиями — например, привести к давлению со стороны государственных органов и националистических группировок.

В июле 2022 года появилась информация об отстранении генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Поясняя причину их увольнения, Зеленский указал на обилие фактов государственной измены со стороны сотрудников Генпрокуратуры и СБУ. Он отметил, что зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры и других правоохранительных органов

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