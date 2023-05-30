Рой пчел атаковал прохожих на Театральной площади в Москве

Неизвестные оставили улей с пчелами на Театральной площади в Москве, и насекомые набросились на прохожих. Об этом телеканал «360» сообщает во вторник, 30 мая, со ссылкой на источник.

По его словам, люди обратились за помощью к специалистам.

Улей появился в центре столицы около 15:00. Пока неизвестно, кто и зачем его принес.

«Коробка с ульем, пчелы из нее вылезли на парковочный буй <…> Пчелы атакуют», — сказал собеседник телеканала.

Ранее, 16 мая, сотни пчел заполонили район Энсино в Лос-Анджелесе, в результате чего два человека, включая полицейского, попали в больницу, передает RT. Полицейский шел к машине, пытаясь стряхнуть пчел с головы и лица, в конечном счете он споткнулся и упал на асфальт, ударившись головой. Другой пострадавший получил десятки пчелиных укусов.