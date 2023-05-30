Один из атаковавших Москву БПЛА обнаружили в районе Барвихи

Один из атаковавших Москву БПЛА обнаружили в районе Барвихи

2023-05-30 16:43:18

2023-05-30 16:43:18

2023-05-30 16:43:18

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