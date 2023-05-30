Toyota в апреле выпустила рекордное количество машин в истории компании

Toyota Motor в апреле выпустила рекордное количество автомобилей за всю историю компании, сообщает 30 мая пресс-служба производителя.

Всего в прошлом месяце с конвейеров Toyota сошло 787,8 тыс. автомобилей, что на 13,8% больше по сравнению с результатом апреля 2022 года. Особым ростом отметились индийские предприятия Toyota, где объемы производства увеличились на 119%. Не менее внушительный результат продемонстрировали конвейеры японской компании в КНР ― прирост составил 51,9%.

Кроме того, объемы производства возросли и на европейских заводах Toyota — на 19,3%. Предприятия в Северной Америке и Мексике также показали положительную динамику: производство возросло на 6%.

В течение второго весеннего месяца Toyota Motor реализовала почти 801 тыс. автомобилей ― этот показатель также прибавил в процентном соотношении 4,9% по сравнению с апрелем 2022-го. Наибольший прирост проданных Toyota зафиксирован в Китае ― 162,6 тыс. автомобилей, что на 46,3% больше данных прошлого года за тот же период, а также в Японии ― 125,3 тыс. автомобилей, прирост на 21,5%.

Впервые в истории японской компании доля проданных электромобилей превысила 1% и составила 8584 электрокара.

Спрос на новые автомобили на площадке по продаже транспорта «Авито Авто» за год увеличился на 57,3%, сообщила 26 мая пресс-служба сервиса Avito. Кроме того, сообщают аналитики «Авито Авто», количество объявлений о продаже новых автомобилей на платформе год к году увеличилось на 22% в мае. По данным экспертов, средняя цена нового автомобиля в период с 1 по 24 мая 2023 года составила 2 920 000 рублей.