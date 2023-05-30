Один из атаковавших Москву БПЛА обнаружили в районе Барвихи

Один из атаковавших Москву беспилотников обнаружен в районе Барвихи. Как сообщает корреспондент «Известий», территория рядом оцеплена, на месте работают экстренные службы и саперы.

Утром во вторник, 30 мая, несколько зданий в столице и Подмосковье были атакованы дронами. По данным Минобороны, было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил, что целью атак были объекты гражданской инфраструктуры.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в нескольких домах произошли незначительные разрушения. Никто из жильцов серьезно не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

В Кремле отметили слаженную работу всех служб города. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, речь идет об ответных действиях киевского режима на эффективные удары ВС России по одному из центров принятия решений на Украине.

Сам глава государства Владимир Путин назвал произошедшее террористической деятельностью киевского режима, указав, что его беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Путин отметил, что система ПВО сработала штатно, удовлетворительно, хотя еще есть над чем работать.

Днем ранее, 29 мая, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Одновременно с Будановым мэр Киева Виталий Кличко также потребовал «кошмарить Москву».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.