Открытие пляжного сезона в Новосибирске перенесли на 15 июня

Власти Новосибирска изменили дату открытия пляжного сезона. Зоны отдыха начнут принимать посетителей с 15 июня.

Сроки перенесли на две недели в связи с задержками, связанными с обследованием водоемов. Водолазы пока не могут осмотреть ПКиО «У моря Обского», где планируется открытие четырех зон купания. Там пока отмечается низкий уровень воды, пишет Sib.fm. Пока идет наполнение Новосибирского водохранилища. Проверка акватории Оби в парке «Бугринская роща» прошла успешно, получено подтверждение об удовлетворительном состоянии дна.

До 10 июня санитарно-эпидемиологические заключения получат все рекреационные зоны.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске планируется открытие шести зон отдыха у воды. В 2022 году купальный сезон открылся раньше — 23 мая.