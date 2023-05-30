Очевидцы рассказали о причине ДТП в Мытищах с четырьмя пострадавшими
Водителю, сбившему пешеходов у колледжа в Мытищах, стало плохо за рулем. Об этом очевидцы рассказали во вторник, 30 мая, телеканалу «Звезда».
По данным прокуратуры Московской области, BMW вылетел на тротуар после столкновения с попутной машиной.
Как следует из видео, иномарка проехала по тротуару на очень высокой скорости.
Установлены личности всех участников аварии.
В прокуратуре отметили, что трое пострадавших госпитализированы, передает RT. Также на месте автоаварии оказана медпомощь 16-летнему подростку.