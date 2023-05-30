Члены крупного британского профсоюза университетов и колледжей (The University and College Union, UCU) проголосовали против поставок вооружения Украине.

Как сообщил во вторник, 30 мая, телеканал GB News, такое решение члены профсоюза приняли на годовом съезде, который прошел в минувшие выходные. Помимо вопроса поставок, профсоюз проголосовал также против расширения НАТО, за бойкот Израиля и за то, чтобы российские войска отошли на позиции до февраля 2022 года.

В то же время многие члены UCU выразили разочарование по поводу таких результатов голосования, однако другие представители профсоюза заявили, что «главный враг находится дома».

«Мы боремся против своих собственных поджигателей войны. Мы должны справиться с нашим собственным империалистическим правительством», — приводит телеканал слова представителя UCU из Шеффилдского университета Джесс Кент.

Профсоюз на данный момент бастует с целью повышения зарплат и улучшения условий труда.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года ввиду обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.