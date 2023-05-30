В Удмуртии насмерть сбили 50-летнего велосипедиста

Велосипедист попал под колеса автомобиля в Граховском районе Удмуртии, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу 1-го отдела управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло около 23:00 на 1-м км автодороги Грахово — Поляково. Автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 31-летнего мужчины наехал на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части.

В результате столкновения 50-летний водитель велосипеда упал и получил травму, не совместимую с жизнью.

Аварию прокомментировали в региональной Госавтоинспекциии. По сообщению ведомства, которое приводит Udm-info.ru, ДТП с участием велосипедистов имеют самые тяжелые последствия, поэтому водителям автомобилей нужно внимательнее следить за дорогой. Водителям двухколесной техники, в свою очередь, важно знать и строго выполнять правила дорожного движения, а также соблюдать меры безопасности.

Ранее, 29 мая, сообщалось о задержании водителя грузовика, насмерть сбившего подростка на велосипеде на Новосходненском шоссе в Москве. Отмечается, что водитель не заметил велосипедиста в слепой зоне.