Шойгу: российские войска поразили ЗРК Patriot в Киеве за последние дни

Российские войска поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании, подводя итоги специальной военной операции в мае.

«За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — сказал министр.

Он добавил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мае составили свыше 16 тыс. военнослужащих.

Удар по ЗРК в Киеве был нанесен 16 мая. Установка была поражена с помощью ракеты «Кинжал». Были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция и пять пусковых установок Patriot.

Затем в Сети появились кадры ночного удара по американскому комплексу.

Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot якобы сохранила все свои функции.

Позже, 18 мая, в Пентагоне заявили, что поврежденный в результате российского удара ЗРК Patriot восстановлен. Система находится в рабочем состоянии, подчеркнули в США.

К началу мая вокруг Киева было развернуто несколько комплексов ПВО/ПРО Patriot — не меньше двух батарей. В одну батарею Patriot входят пункт управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) AN/MPQ-65, от четырех до восьми перевозимых пусковых установок М901 с ракетами двух типов.

Также в состав входит и несколько вспомогательных машин — средства энергоснабжения, транспортно-заряжающие машины с дополнительным боекомплектом, тягачи, краны и техника перевозки личного состава.