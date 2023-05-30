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В Шотландии почтили память спасшего деревню советского летчика

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Фото: The Times
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В Шотландии почтили память советского летчика, майора Александра Груздина, который в 1943 году ценой своей жизни спас местных жителей. Об этом сообщила газета The Times во вторник, 30 мая.

В материале рассказывается, как советские пилоты в Шотландии тренировались управлять ненадежными винтовыми самолетами Albemarle, чтобы использовать их для транспортировки военных материалов в СССР. 29 мая 1943 года самолет Груздина начал терять высоту, поскольку груз, находившийся на его борту, сорвался. Самолет летел по направлению к деревне Фернан, но Груздин увел его в сторону. В результате крушения воздушного судна все члены экипажа погибли, в поселении же никто не пострадал.

В честь этого героического поступка глава ассоциации деревни Сьюзен Бетни возложила цветы к мемориалу на месте крушения.

«Мы с благодарностью вспоминаем летчиков, которые не нанесли урон деревне и спасли жизнь всему поселению», — сказала Бетни, чьи слова приводит издание.

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Ранее, 13 мая, в немецком Лебусе прошла церемония захоронения останков более 60 советских солдат. Православный священник провел панихиду по усопшим. Оркестр полиции исполнил песни военных лет, в том числе марш «Прощание славянки». Останки солдат нашли в 2022 году в федеральной земле Бранденбург. Бойцы погибли в ожесточенных боях к востоку от Берлина в последние недели войны. В 1994 году в Лебусе захоронили останки 4822 павших солдат.

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