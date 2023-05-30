Новую детскую поликлинику открыли в Калуге

Новую детскую поликлинику открыли на улице Советской в Калуге. Отделение рассчитано на прием 2,2 тыс. детей.

Площадь учреждения составляет 361 кв. м. Поликлиника располагает необходимым оборудованием для осмотра и лечения маленьких пациентов. В здании оборудовали процедурный и прививочный кабинеты, а также кабинет для забора анализов. Чтобы дети спокойнее ожидали приема врача, в учреждении разместили игровую зону, пишет газета «Весть».

Старая поликлиника располагалась в помещениях Турбинного завода и требовала ремонта. При этом помещения находились в аренде, в связи с чем ремонт был невозможен. Покупка нового помещения и капитальный ремонт проведены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что в Тульской области ведется строительство нового онкоцентра. Работы будут завершены в декабре, раньше запланированного срока. Большая часть оборудования уже смонтирована.