Песков назвал атаку беспилотников на Москву ответом на удары по центру принятия решений

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье стала ответом киевского режима на эффективные удары ВС России по одному из центров принятия решений на Украине. Об этом сообщил во вторник, 30 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по центру, одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье», — пояснил Песков, отвечая на вопросы журналистов об утренней атаке.

На вопрос, как в Кремле оценивают защищенность столицы, представитель Кремля отметил хорошую работу военных и спецслужб. Он также сообщил, что глава государства Владимир Путин оперативно получал всю информацию. По его словам, сегодняшнее нападение «лишний раз подтверждает» необходимость продолжения специальной военной операции.

Атака украинских беспилотников произошла утром 30 мая. По данным Минобороны, Киев задействовал восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять — сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в результате атак БПЛА в нескольких домах произошли незначительные разрушения. Никто из жильцов серьезно не пострадал. Губернатор Московской области Андрей Воробьев позднее сообщил, что на подлете к столице было сбито несколько БПЛА.

Очевидцы публикуют кадры с места падения беспилотника у дома на Ленинском проспекте и на улице Атласова в Новой Москве. На них видны осколки и части летательного аппарата.

Следственный комитет по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». К расследованию привлечены следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты Судебно-экспертного центра (СЭЦ).

Ранее в этом месяце начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ).