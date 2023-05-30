Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Тверской области

МЧС предупреждает жителей Тверской области о сохранении чрезвычайной пожарной опасности. Граждан просят соблюдать осторожность.

Неблагоприятный прогноз будет действовать с 31 мая по 2 июня. Высокий риск природных пожаров отмечается на западе области. Об этом пишут «Тверские ведомости».

При возникновении чрезвычайной ситуации жителям региона следует обращаться по телефонам 01 или 101.

29 мая особый противопожарный режим ввели на территории Якутска. С начала мая в городе зафиксировано семь пожаров. Вероятной причиной возгораний называют сельскохозяйственные палы и неосторожное обращение с огнем.