Два человека пострадали в ДТП в Тольятти

Две женщины получили травмы в результате ДТП в Тольятти (Самарская область). Пострадавшие доставлены в больницу.

Авария произошла 29 мая в Комсомольском районе. 22-летний водитель автомобиля «Лада Веста» при движении по улице Коммунистической не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с автомобилем Opel Astra. Об этом сообщает НИА «Самара». Пассажирки «Лады» 19 и 50 лет доставлены в медицинское учреждение.

За минувшие сутки в Самарской области произошло десять серьезных аварий. Травмы получили 12 человек.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и маршрутки в Пензе. Травмы получили семь человек.