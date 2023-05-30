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Автомобиль сбил женщину в центре Рязани

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В центре Рязани автомобиль сбил женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу. Инцидент произошел 30 мая на улице Чапаева.

Как пишет 62INFO.ru, на видео ДТП, которое появилось в соцсетях, можно заметить, что женщину забирает скорая помощь. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.

В свою очередь, РИА «7 новостей» уточняет, что женщину сбили на пешеходном переходе при движении в сторону Горбатого моста. На месте происшествия находятся полицейские.

Ранее, 26 мая, сообщалось, что в Рязани иномарка сбила 20-летнюю жительницу Касимовского района региона. Предварительно установлено, что 36-летний водитель Chevrolet Cruze допустил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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