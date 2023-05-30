Суд в Москве подтвердил законность штрафа в 1,1 млрд рублей для Apple

Арбитражный суд Москвы признал законным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая оштрафовала компанию Apple на 1,1 млрд рублей. Об этом 30 мая сообщается в Telegram-канале службы.

По данным ФАС, компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке и навязывала разработчикам приложений для iOS свой платежный сервис Apple Pay в магазине приложений App Store.

Как сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда, заявление компании, которая просила признать акты ФАС недействительными, было отклонено. «В удовлетворении заявленных требований отказать», — передают журналисты слова судьи Екатерины Аксеновой.

В феврале этого года Apple уже выплатила штраф в размере 906 млн рублей, назначенный в 2020 году ФАС по жалобе «Лаборатории Касперского». Рестрикции ввели после решения регулятора в августе 2020 года, когда производителя смартфонов признали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

В 2019 году против компании было возбуждено дело по жалобе «Лаборатории Касперского», после того как американская компания обязала ее ограничить функционал приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids для iOS.

Антимонопольная служба тогда выдала корпорации предписание об устранении нарушений, потребовав от Apple исключить возможность недопущения в App Store приложений сторонних разработчиков.

В свою очередь, IT-гигант попытался оспорить требование и подал иск к ФАС в Арбитражный суд Москвы. В конце марта корпорация попросила отложить разбирательство для заключения мирового соглашения.