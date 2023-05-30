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Альянс во главе с партией Эрдогана получил большинство мест в парламенте Турции

Глава ЦИК Турции Йенер: «Республиканский альянс» во главе с партией Эрдогана получил большинство в парламенте
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Фото: REUTERS/Presidential Press Office
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«Республиканский альянс» во главе с Партией справедливости и развития (АКР) действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана получил больше половины мест в парламенте страны. Об этом 30 мая заявил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.

«В результате выборов стало известно, что Партия справедливости и развития получила 268 голосов, партия Yeniden Refah выиграла 5, Партия националистического движения — 50», — приводит его слова агентство Anadolu.

Таким образом, три фракции, входящие в состав «Республиканского альянса» суммарно получили 323 места в 600-местном парламенте.

При этом оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP), которой руководит Кемаль Кылычдароглу, получила 169 мест, а ее союзник «Хорошая партия» — 5.

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Парламентские выборы в Турции прошли 14 мая, одновременно с первым туром президентской гонки. Явка на них внутри страны составила 88,92% и 53,8% — за рубежом при общем уровне явки в 87,05%.

Накануне Йенер заявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов. После обработки почти 100% бюллетеней с участков он получил 52,16% голосов, его соперник из оппозиции Кылычдароглу — почти 48%.

Администрация турецкого лидера сообщила, что президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах. Отмечалось, что стороны договорились о дальнейшем развитии отношений между странами.

С победой Эрдогана поздравили и другие мировые лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден.

После второго тура Эрдоган спел песню перед избирателями. Он вышел к своим сторонникам в Стамбуле вместе с женой Эмине и исполнил композицию Duyanlara Duymayanlara, которую до этого уже пел во время предвыборной кампании.

30 мая Газета Hürriyet сообщила, что Эрдоган примет поздравления от иностранных лидеров в пятницу, 2 июня, в своей резиденции. Ожидается также, что он принесет присягу в парламенте 3 или 4 июня.

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